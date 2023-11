Magdeburg sucht Wahlhelfer für Europa- und Kommunalwahl

Mehr zum Thema

Wirtschaft in schwieriger Lage: Keine Signale für Trendwende Die Wirtschaft im Norden Sachsen-Anhalts sieht sich einer IHK-Konjunkturumfrage zufolge in einer schwierigen Lage. Erstmals seit drei Jahren überwiege bei den Unternehmen wieder der Pessimismus bei der Bewertung der aktuellen Lage, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg, Klaus Olbricht, am Mittwoch. Auch der Geschäftsklimaindex sei von möglichen 200 Punkten um 10 Zähler auf 71,6 Punkte abgerutscht. Damit liegt der Index aber über dem Tiefstwert, der vor genau einem Jahr bei 55,2 Punkten erreicht war.

17,9 Prozent ausländische Studierende in Sachsen-Anhalt Etwa jeder sechste Studierende an Sachsen-Anhalts Hochschulen hat eine ausländische Staatsangehörigkeit. Zum vergangenen Wintersemester 2022/23 seien insgesamt 58.338 Frauen und Männer immatrikuliert gewesen, davon waren 10.462 nicht deutsch, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Anteil von 17,2 auf 17,9 Prozent erhöht. Die meisten ausländischen Studierenden kamen den Angaben zufolge aus Indien (2475), China (897), Syrien (478), Iran (455) und Bangladesch (449).