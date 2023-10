Aber was ist dran an den schweren Vorwürfen? „Es handelt sich dabei nach unserem gegenwärtigen Kenntnisstand um grenzüberschreitendes, nicht aber strafrechtlich relevantes Verfahren“ schreibt die Edith-Stein-Schulstiftung des Bistums Magdeburg, die Trägerin des katholischen Gymnasiums. Das berichtet die Magdeburger Zeitung Volksstimme. Nach „sorgfältiger Abwägung“ sei die Suspendierung des Schulleiters „notwendig“ gewesen. Sie dauere so lange an, bis die Vorwürfe gegen ihn ausgeräumt seien. Weil dem Elternbrief zufolge „selbst gestaltete Regeln“ des pädagogischen Vorstandes missachtet worden seien, sei nun eine externe Einrichtung mit der Aufklärung des Falles betraut worden.

Anfragen von RTL an Schule, Schulleiter und die Edith-Stein-Schulstiftung zu den Vorwürfen blieben bisher unbeantwortet. Doch der Direktor des Norbertusgymnasiums legt in der Volksstime seine Sicht der Dinge dar – und die weicht klar vom Brief der Schule an die Eltern ab.