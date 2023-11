Magdeburg: Propalästinensische Demo mit 250 Teilnehmern

Mehr zum Thema

Land hat 109 Millionen Euro im Nahen Osten angelegt Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) hat Forderungen der Opposition zurückgewiesen, Investments in Ländern zu beenden, die die Terrororganisation Hamas unterstützen. Der Antrag der Linken lasse offen, welche Staaten und Firmen konkret gemeint seien, sagte Richter. Nach Angaben des CDU-Politikers hat Sachsen-Anhalt aktuell rund 109 Millionen Euro - rund 2,6 Prozent des Anlagevermögens - in Ländern des Nahen Ostens investiert.

