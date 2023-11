Magazin kürt Nationale Opera Amsterdam zu bestem Opernhaus

Die Nationale Opera Amsterdam ist aus Sicht des Magazins Oper! das beste Opernhaus des Jahres 2023. Der von einer Jury aus Fachleuten bestimmte Oper! Award 2024 solle am 29. Januar im Opernhaus Amsterdam übergeben werden, teilte das Magazin am Dienstag in Berlin mit.

Über die Awards in insgesamt 20 Kategorien entscheidet eine Jury aus Fachjournalistinnen und -journalisten. Bewertungszeitraum ist den Angaben zufolge spielzeitübergreifend das Jahr 2023.

De Nationale Opera Amsterdam unter ihrer Intendantin Sophie de Lint zeigt in vorbildlicher Weise, wie ein Opernhaus in einer diversen, modernen Stadtgesellschaft Relevanz und Akzeptanz erzeugen kann, hieß es zur Begründung der Entscheidung. Anspruchsvolle Angebote und die passende Ansprache bringen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Prägung und Interessen unter das gemeinsame Dach des Hauses. Zugleich bleibe der Identitätskern als Opernhaus im Vordergrund und verankere die Kunstform damit selbst in der Zukunft.