Ob die Leoniden auch wirklich zu sehen sein werden, steht noch in den Sternen. Der RTL-Wetterexperte Carlo Pfaff hat auf jeden Fall berechtigte Zweifel: „Es sieht nicht wirklich gut aus. In der Nacht auf den 17. sind vielleicht an der Nordsee und an den Alpen mal ein paar Wolkenlücken drin, da muss man aber auch schon Glück haben.“ Etwas besser sieht es in der darauffolgenden Nacht aus: „In der Nacht auf den 18. gibt es in einem Streifen von der Nordsee über Hessen bis nach Niederbayern größere Wolkenlücken, in den anderen Regionen sieht es weiterhin nicht gut aus.“ Vielleicht bringt uns aber auch dort ein Wunsch weiter.