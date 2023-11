Männer wehren sich gegen Überfall und müssen vor Gericht

Mehr zum Thema

Polizei: Drifter nach Vorfällen auf Hoherodskopf im Visier Der erste Schneefall am Wochenende hat Drifter auf den Hoherodskopf im Vogelsbergkreis gelockt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand eine Streife in der Nacht zu Sonntag auf einem Parkplatz insgesamt 45 Fahrzeuge und rund 80 Personen vor. Beim Driften übersteuern die Fahrer ihr Fahrzeug absichtlich - und nicht immer auf speziellen und dafür geeigneten Arealen wie Rennstrecken.