Männer verletzten 47-Jährigen schwerst: U-Haft

In einem Lebensmittelgeschäft in Dessau-Roßlau sollen zwei Männer einen 47-Jährigen nach einem Streit angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Sie sitzen nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Mittwoch mitteilten.

Demnach kam es am Montagnachmittag zu einem Streit zwischen vier Männern. Daraus habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt. Ein 21-Jähriger habe mit einem länglichen Gegenstand auf Kopf und Oberkörper des 47-Jährigen eingeschlagen, der 17-Jährige soll das Opfer mit einem messerähnlichen Gegenstand schwer am Rücken verletzt haben.

Beide Tatverdächtigen wurden der Mitteilung zufolge am Tatort festgenommen. Der 47-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr, hieß es am Mittwoch, zwei Tage nach dem Angriff. Die Ermittlungen laufen.