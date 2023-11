Männer überfallen Tankstelle und rauben Tageseinnahmen

Mehr zum Thema

Kölner Oberbürgermeisterin besucht am 11.11. Synagoge Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat am Samstag die größte Kölner Synagoge besucht. Wir denken natürlich an die Not und Verzweiflung, die unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Moment erleben, sagte die parteilose Politikerin. Hier wird unweit der Synagoge jetzt Karneval gefeiert. Viele Menschen brauchen diese Zeit des Feierns. Andere können die Gedanken an die gewaltsamen Übergriffe der Hamas und die Konsequenzen nicht verdrängen.

Nach Demo mit IS-Symbolik: Menschenkette für den Frieden Eine als Pro-Palästina-Kundgebung angemeldete Demo in Essen hat für Schlagzeilen gesorgt. Einige Plakate dort waren laut Polizei hart an der Grenze der Legalität. Nun will die Stadt mit einer Menschenkette ein Zeichen für Frieden im Nahostkonflikt setzen.