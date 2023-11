Männer mit Messern und Äxten lösen Einsatz in U-Bahn aus

Mit Messern und Äxten ausgestattet haben zwei Männer in der Nürnberger U-Bahn einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die beiden Tatverdächtigen wurden anschließend festgenommen, wie es in der Mitteilung von Montag hieß. Demnach waren die Männer am Sonntag gekleidet in militärischen Schutzwesten unterwegs, einer von ihnen trug zudem mehrere Messer sowie eine Axt. Als einer der Männer eine Zündschnur an einem Gegenstand anzündete, brach im Zug Panik aus. An der Haltestelle Wöhrder Wiese verließen viele Fahrgäste die U-Bahn, verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Zündschnur sei folgenlos abgebrannt.

Die Beamten fanden in den Rucksäcken der Männer erlaubnisfreie Pistolen, Messer und eine weitere Axt. Die Tatverdächtigen gaben der Mitteilung zufolge an, in einem Wald ein Lager bauen zu wollen. Gegen sie wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens und Verdachts der Bedrohung ermittelt.