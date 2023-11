Männer erstochen: Verdächtiger in psychiatrischer Klinik

Mehr zum Thema

20-Jähriger soll für Großalarm an Schule verantwortlich sein Nach dem Großeinsatz an einem Gymnasium in Salzgitter wird gegen einen 20-Jährigen ermittelt. Er steht im Verdacht, offensichtlich mit Absicht Infos zu einer Waffe erfunden zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Verdächtige sei aber kein Schüler des betroffenen Gymnasiums im Stadtteil Bad.

Polizeigewerkschaft enttäuscht von Rot-Grün Die Belange der Polizei werden in den Haushaltsplänen von SPD und Grünen für 2024 nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) nur unzureichend berücksichtigt. Es scheint ganz so, als ob trotz allgegenwärtiger sozialer Krisenstimmung die Innere Sicherheit keine gesonderte Priorität für die Landesregierung hat, kritisierte GdP-Landeschef Kevin Komolka am Mittwoch.