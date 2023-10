Mädchen stirbt bei Unfall: Verfahren gegen Drohnenpiloten

Mehr zum Thema

Wolf in der Region Hannover abgeschossen Nach Bekanntwerden des Vorschlags von Bundesumweltministerin Steffi Lemke für den leichteren Abschuss von Wölfen ist ein solches Tier in der Region Hannover erlegt worden. Ob es sich dabei um den Wolf mit der Kennung GW950m handele, der im Raum Burgdorf für viele Risse verantwortlich sein soll, werde geprüft, berichtete die Bild-Zeitung. Details wurden nicht bekannt.