Mädchen sollen Schülerin wegen Halskette angegriffen haben

E-Bike-Fahrerin von Tram erfasst und schwer verletzt Eine 53 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist in Berlin-Prenzlauer Berg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde die Frau schwer am Kopf verletzt und erlitt ein Polytrauma, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Die 53-Jährige wollte demnach am Freitagmorgen die Greifswalder Straße passieren und übersah dabei die herannahende Tram. Der Straßenbahnfahrer legte eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern, hieß es.

CDU-Fraktion plädiert für Olympische Spiele in 2036 Die CDU-Fraktion berät sich in Warschau. Bei zwei Themen hat sie sich schon klar positioniert: Sie ist für Olympische Spiele in Berlin im Jahr 2036. Und für engere Kontakte zu Berlins Partnerstädten.