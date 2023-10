Mädchen auf Fahrrad von Auto erwischt und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Alter von 53: Arslan will Karriere mit großem Titel beenden Box-Oldie Firat Arslan will seine lange Profikarriere mit einem großen Titel beenden. Ich will der älteste Box-Weltmeister werden, den es bislang gab, sagte der 53-Jährige der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Donnerstag). Arslan kämpft am Samstag (18.30 Uhr) in der Göppinger EWS-Arena gegen den 18 Jahre jüngeren Edin Puhalo aus Bosnien-Herzegowina um den WBA-Gold-World-Titel im Cruisergewicht.

Mehr Solaranlagen im Südwesten installiert Der Ausbau der Solarenergie in Baden-Württemberg kommt weiter voran: Bis Ende September lag der Zubau bei 1 340 Megawatt - im vergangenen Jahr waren insgesamt nur 820 Megawatt installiert worden, wie der Verein Solar Cluster Baden-Württemberg am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Der Verein verwies auf vorläufige Daten der Bundesnetzagentur, die vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) korrigiert worden sind.