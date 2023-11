Madsen: Wir brauchen bis zu 13.000 Fachkräfte pro Jahr

Mehr zum Thema

Theaterpreis „Der Faust“ wird in Hamburg verliehen Der Deutsche Theaterpreis Der Faust 2023 wird am Samstag (19.00) im Hamburger Thalia Theater vergeben. Der Preis für das Lebenswerk geht in diesem Jahr an den Opernintendanten Klaus Zehelein, das steht bereits fest. Das Fundus Theater in Hamburg wird mit dem Perspektivpreis der Länder ausgezeichnet. Insgesamt wird der undotierte Preis in zwölf Kategorien vergeben. Er ehrt herausragende künstlerische Leistungen, die die Vielfalt der Theaterlandschaft in Deutschland widerspiegeln. Der Theaterpreis wird veranstaltet vom Deutschen Bühnenverein und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Kooperation mit der Kulturstiftung der Länder.