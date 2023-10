Madsen: Mit Gesetzesänderungen Planungen beschleunigen

Mehr zum Thema

Globale Internetverwaltung: Konferenz erstmals in Hamburg Internetexpertinnen und -experten treffen sich ab Samstag erstmals in Hamburg zur Konferenz der weltweiten Internetverwaltung ICANN. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) verwaltet seit ihrer Gründung 1998 das System der internationalen Top-Level-Domains mit Endungen wie .com und weist ihnen IP-Adressen zu. Zentrale Aufgabe ist es, den sicheren und stabilen Betrieb des Domain Name System (DNS) für das Internet sicherzustellen.

FDP fordert von Schwarz-Grün Klarheit in Migrationspolitik Der Norden ein Bremsklotz in der Migrationspolitik? Die FDP im schleswig-holsteinischen Landtag sieht das so. Fraktionschef Vogt nimmt den Regierungschef in die Pflicht.