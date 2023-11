Madsen fordert Tempo beim Ausbau der Fehmarnbelt-Anbindung

Mehr zum Thema

Schwesig und Günther erinnern an Mauerfall Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erinnern daran gemeinsam an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die fast gleichaltrigen MPs Schwesig und Günther erzählen, wie sie das historische Datum erlebten.

Tschentscher: Hamburg steht fest an der Seite Israels Angesichts anti-israelischer Demonstrationen hat das traditionelle Gedenken an die Novemberpogrome von 1938 eine besondere Aktualität. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher bekräftigt, dass es keinen Millimeter Platz für Antisemitismus in der Hansestadt gebe.