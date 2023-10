Madonna meldet sich zurück: "Hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe"

Madonna (65) hat offenbar selbst nicht geglaubt, dass sie nach ihrer schweren Krankheit zurückkommt. Das soll sie laut "Daily Mail" am Samstagabend in London beim Start ihrer "Celebration"-Tour erklärt haben. Die 65-jährige Queen of Pop präsentierte demnach eine Setlist mit 45 Songs, mit der sie ihre lange Karriere feiert.