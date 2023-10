Lunapharm-Prozess: Erklärung der Geschäftsführerin erwartet

Mehr zum Thema

Verbote von gefährlichen Gegenständen an Berliner Bahnhöfen Die Bundespolizei erlässt an vier Wochenenden ein Verbot zum Mitführen von gefährlichen Gegenständen für mehrere Berliner Bahnhöfe. Betroffen sind die Bahnhöfe Alexanderplatz, Warschauer Straße und Ostkreuz, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Das Verbot gilt vom 20. Oktober bis zum 19. November in den Nächten von Freitag zu Samstag und Samstag zu Sonntag jeweils in der Zeit von 16.00 bis 4.00 Uhr des Folgetages.

Auto überschlägt sich: Fahrer stirbt im Elbe-Elster-Kreis Ein Fahrer hat sich im Landkreis Elbe-Elster mit seinem Auto überschlagen und ist ums Leben gekommen. Der 40 Jahre alte Fahrer war aus noch bislang unbekannter Ursache in Uebigau-Wahrenbrück von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde bei dem Unfall am Dienstagmittag so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch am Unfallort starb. Die Hauptstraße im Ortsteil Kauxdorf war während der Landung des Rettungshubschraubers und der Unfallaufnahme für etwa drei Stunden gesperrt.