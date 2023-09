Luke Mockridge über seinen Überraschungsauftritt beim Fernsehpreis

Mit diesem Auftritt holt Luke Mockridge sich wohl ein Stück Freiheit zurück – und das scheint für ihn in diesem Moment genau das richtige zu sein. „Wenn’s mir gut geht, dann geh ich raus. Also allein das ich hier bin heißt: Es ist alles ok!“, erklärt er im RTL-Interview und ergänzt: „Jeder hat mal ne Krise, bei mir lauter und öffentlicher, aber irgendwann kommt man an einen Punkt von optimistischer Gelassenheit!“ Scheint, als könnte der Comedian wieder positiv in die Zukunft gucken, doch das sah auch schon anders aus.