Lufthansa sagt auch Linienflüge in den Libanon ab

Unbekannte quälen Wildtiere und töten Fuchs Unbekannte haben in einem Wildgehege bei Biedenkopf mehrere Wildtiere gequält und einen Fuchs getötet. Im Sommer seien mindestens drei Tiere mit spitzen Gegenständen verletzt worden, teilte die Polizeidirektion in Marburg-Biedenkopf am Freitag mit. Zwei Waschbären wurden demnach von den Unbekannten schwer verletzt, der Fuchs verendete in Folge seiner Verletzungen.