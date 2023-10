Luft wird sauberer: Ozon ist aber Herausforderung

Mehr zum Thema

Laster auf Autobahn A2 umgekippt - Fahrer schwer verletzt Ein betrunkener Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 2 bei Möser (Landkreis Jerichower Land) an einer Baustelle in die mobile Mittelleitplanke gefahren und mit dem Fahrzeug auf die Seite gekippt. Schwer verletzt wurde der 54-Jährige von einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Hohenwarsleben am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war er am Dienstagabend in Richtung Hannover unterwegs, als er in Höhe des Ortsteiles Hohenwarthe in dem Bereich der Baustelle Schlangenlinie fuhr.