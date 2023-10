Luft aus Reifen gelassen: Polizei warnt Autofahrer

Die Polizei in Magdeburg hat am Montagmorgen Autofahrerinnen und Autofahrer gewarnt, dass unbekannte Täter in der Nacht Luft aus den Reifen parkender Autos gelassen haben. Autobesitzer in der Landeshauptstadt sollten ihren Wagen prüfen, bevor sie losfahren, wie die Polizei mitteilte. Betroffen seien die Alte Neustadt und Nordwest-Magdeburg. An wie vielen Autos die Luft abgelassen wurde, überprüfte die Polizei am Morgen. In der Vergangenheit habe es bereits ähnliche Vorfälle gegeben.