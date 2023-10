Luft aus Reifen gelassen: 41 Autos in Magdeburg betroffen

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag an mindestens 41 Autos die Luft aus den Reifen gelassen. Es seien sogenannte SUVs jeglicher Art, geländegängige Wagen, betroffen gewesen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Vorrangig hätten diese in den Stadtteilen Texas und Alte Neustadt gestanden. Am Morgen hatte die Polizei Autofahrerinnen und Autofahrer gewarnt, dass unbekannte Täter in der Nacht Luft aus den Reifen parkender Autos gelassen haben. Autobesitzer in der Landeshauptstadt sollten ihren Wagen prüfen, bevor sie losfahren. Zudem sucht die Polizei nach Zeugen.

Es handelt sich bereits um den dritten derartigen Vorfall in der Landeshauptstadt. In der Nacht zum 29. August war an über 40 SUV die Luft aus den Reifen gelassen worden, in der Nacht zum 18. September an mehr als 50 Wagen.