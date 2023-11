Luft aus 70 Fahrzeugen in Potsdam gelassen

Mehr zum Thema

Verbände fordern Sachlichkeit in Migrationsdebatte Die Brandenburger Wohlfahrtsverbände fordern mehr Sachlichkeit in der Diskussion um Migration. Mit Sorge blickt auch die Liga Brandenburg auf den sich verschärfenden Diskurs in der Debatte um die Aufnahme geflüchteter Menschen, teilte ein Sprecher der Liga der Freien Wohlfahrtspflege am Donnerstag mit. Es werde immer noch mit wissenschaftlich widerlegten Erklärungen argumentiert.

Innenminister Stübgen: Verbot der Hamas überfällig Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat das Verbot der Palästinenserorganisation Hamas und des Netzwerkes Samidoun in Deutschland als überfällig bezeichnet. Antisemitismus und Terrorverherrlichung haben keinen Platz in Deutschland, sagte der CDU-Politiker bei X (vormals Twitter). Das Verbot von Hamas und Samidoun war notwendig und überfällig.

