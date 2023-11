Lübecker Weihnachtsmärkte locken mit Spaß und Leckerein

Mehr zum Thema

Autobahn 7 bei Bordesholm wieder freigegeben Nach der Montage einer Behelfsbrücke ist die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Warder und Bordesholm seit dem frühen Montagmorgen wieder befahrbar. Die Strecke sei um 1.00 Uhr für den Verkehr freigegeben worden, teilte die Autobahn GmbH in der Nacht von Sonntag auf Montag mit. Alle geplanten Arbeiten zur Montage der Behelfsbrücke südwestlich von Kiel seien trotz Kälteeinbruch frühzeitig abgeschlossen worden. Noch in diesem Jahr soll der Verkehr über die Behelfsbrücke geführt werden. Dafür sollen in den kommenden Wochen die finalen Arbeiten erfolgen, darunter das Asphaltieren der Zufahrten zur Behelfsbrücke und Markierungsarbeiten.

Alsterschwimmhalle nach drei Jahren Bauzeit wieder eröffnet Lange mussten die Hamburgerinnen und Hamburger auf die Alsterschwimmhalle im Stadtteil Hohenfelde verzichten, nun können dort nach dreijähriger Bauzeit endlich wieder Bahnen gezogen werden. Am Montagmorgen (6.30 Uhr) startet das Sport- und Freizeitbad mit der markanten Architektur in seinen regulären Betrieb. Badbetreiber Bäderland ging davon aus, dass der Andrang am ersten Öffnungstag hoch sein wird. Bereits am Sonntag durften die ersten wenigen Gäste exklusiv dort schwimmen, die vorab Freikarten gewonnen oder sich rechtzeitig angemeldet hatten.