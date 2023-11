Ludwigslust ist seniorenfreundlichste Stadt

Ältere stellen den größten Anteil an der Bevölkerung in MV. Einige Städte und Gemeinden reagieren darauf stärker als andere - die Besten wurden am Freitag als „Seniorenfreundliche Kommune“ geehrt.

Ludwigslust, Ueckermünde, Plate bei Schwerin und Hohenkirchen im Landkreis Nordwestmecklenburg sind die seniorenfreundlichsten Kommunen 2023 in Mecklenburg-Vorpommern. Landessozialministerin Stefanie Drese (SPD) und der Landesseniorenbeirat verliehen die Auszeichnung am Freitag zum fünften Mal, wie das Ministerium mitteilte. Der Wettbewerb fand demnach nach coronabedingter Unterbrechung das erste Mal seit 2017 statt.

Die seniorenfreundlichsten Kommunen wurden in drei verschiedenen Größen-Kategorien ermittelt. Ludwigslust siegte dabei in der Kategorie mehr als 10.000 Einwohner. Die Barockstadt überzeugte den Angaben zufolge mit einem umfassenden seniorenpolitischen Gesamtkonzept. Dazu zählten der barrierearme Umbau des Stadtbildes, ein Bus-Shuttle und Aktionen wie eine Seniorensportwoche.

In der Kategorie 3000 bis 10.000 Einwohner gingen zwei erste Plätze an das Seebad Ueckermünde und die Gemeinde Plate. Ueckermünde setze unter anderem auf einen eigenen Seniorenbeauftragten und fördere intensiv die Nachbarschaftshilfe, hieß es. Plate initiiere zahlreiche Veranstaltungen im Dorfzentrum für ältere Menschen und fördere den gemeindeeigenen Seniorenbeirat. In Hohenkirchen - dem Sieger-Ort in der Kategorie bis 3000 Einwohner - gefiel der Jury unter anderem die Förderung eines altersgerechten Tourismus.

Drese betonte, dass Seniorinnen und Senioren mit über 35 Prozent den größten Anteil an der Bevölkerung in MV stellten. Umso wichtiger ist es, ältere Menschen genau in den Blick und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, so die Ministerin.