Ludwigsburg verliert zum Auftakt der Champions-League

Mehr zum Thema

Rhein-Neckar Löwen starten mit Sieg in die European League Die Rhein-Neckar Löwen sind erfolgreich in die Gruppenphase der European League gestartet. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstagabend beim schwedischen Meister IFK Kristianstad mit 26:20 (13:10). Vor 3251 Zuschauern war Nationalspieler Juri Knorr mit neun Treffern der beste Torschütze für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, für die es in der kommenden Woche mit einem Heimspiel gegen den französischen Titelanwärter HBC Nantes weitergeht. Dritter Gegner in der Vorrundengruppe A ist der portugiesische Spitzenverein Benfica Lissabon.

Messerstiche in Karlsruher Bar: Mann in U-Haft Wenige Tage nach dem Streit in einer Karlsruher Bar mit einem schwer verletzten 19-Jährigen sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Der Mann sei am Montag in einer Wohnung festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagabend gemeinsam mit. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Angaben zum Alter des Tatverdächtigen machte die Polizei auf Anfrage nicht.