„Love & Death“: True-Crime-Drama mit Elizabeth Olsen im 80er-Jahre-Kultstyle

Erst Anfang des Jahres hatte “Love & Death“ seinen Serienstart in den USA und begeisterte True Crime-Fanatiker*innen und Serienfans gleichermaßen. Jetzt ist sie auch auf RTL+ zu sehen. Die Miniserie stammt aus der Feder des “Big Little Lies“-Teams und glänzt mit viel Liebe zum Detail, einer facettenreichen Erzählung und einem starken Ensemble – allem voran “Marvel“-Schauspielerin Elizabeth Olsen in der Hauptrolle.

Die Serie beruht auf wahren Begebenheiten. Auf Grundlage des Romans “Evidence of Love“ von John Bloom, der den Mord an der Hausfrau Betty Gore im Jahr 1980 untersucht, wurde das Konzept und das Drehbuch entwickelt. Mit dokumentarischer Schärfe werden die Abgründe der Charaktere erforscht. Insbesondere die Protagonistin Candy Montgomery lässt sich nicht in ihre Karten blicken, ihre Motive bleiben zunächst ungewiss. Ob man mit dieser Hauptfigur befreundet sein möchte oder sich vor ihr fürchtet, ändert sich mit jeder Szene.