Lottospieler gewinnt über 22 Millionen Euro

Tod von 14-Jähriger: Tatverdächtiger schweigt bislang Nach dem mutmaßlichen Mord an einer 14-Jährigen aus Nordhessen schweigt der 20 Jahre alte Tatverdächtige bislang. Im Rahmen der richterlichen Vorführung am vergangenen Freitag hat er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und keine Angaben zur Sache gemacht, teilte die Staatsanwaltschaft Kassel am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dem Beschuldigten sei ein Pflichtverteidiger bestellt worden. Ob die Verteidigung sich für den Beschuldigten zur Sache einlassen wird, bleibt abzuwarten.