Lotto-Gewinn: 1,2 Millionen Euro gehen nach Sachsen-Anhalt

Uni will Frauen zu mehr Mut bei Unternehmensgründung bewegen Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) will mit einem Projekt Frauen bei der eigenen Unternehmensgründung unterstützen. Über einen Zeitraum von drei Monaten sollten zehn Teilnehmerinnen ein Stipendium von bis zu 3000 Euro pro Monat und ein Projektbudget von bis zu 2000 Euro erhalten, hieß es in einer Mitteilung der Uni am Montag. Deutschlandweit sind Frauen bei Unternehmensgründungen stark unterrepräsentiert, sagte Susanne Hübner, die das Projekt leitet.