Losse-Müller froh über Beschlüsse zu Migration

Hund beißt Reh tot: Polizei sucht nach den Hundehaltern Die Polizei in Pinneberg (Kreis Segeberg) sucht die Halter eines schwarzen Riesenschnauzers, der im Pinneberger Stadtwald Fahlt ein wildlebendes Reh totbissen haben soll. Spaziergänger hätten beobachtet, wie der Hund bereits am 29. Oktober das Reh verfolgt und schließlich durch einen Biss getötet habe, berichtete die Polizei am Dienstag. Weitere Zeugen hätten angegeben, dass der Hund anschließend zu einer Familie gelaufen sei, zu der er vermutlich gehört habe.