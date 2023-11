Losse-Müller: 5000 Euro für Betroffene der Sturmflut

Mehr zum Thema

Zahl der Neurodermitis-Erkrankungen steigt in Hamburg Juckender Hautausschlag, der den Betroffenen häufig auch psychisch zu schaffen macht: Neurodermitis ist zwar nicht ansteckend, aber auch nicht heilbar. Die Zahl der Betroffenen steigt - auch in Hamburg.

Kind stirbt nach Sturz aus sechstem Stock in Wohnhaus Ein Kind ist am Freitag nach einem Sturz aus dem sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Eilbek gestorben. Das nach Feuerwehrangaben sechs Jahre alte Kind war zunächst unter Wiederbelebungsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Abend bestätigte, erlag es dort seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Nähere Erkenntnisse zum Hergang des Unfalls gab es zunächst nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.