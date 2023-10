„Nach dem, was wir beim Gerichtsmediziner und in der Leichenhalle gesehen haben, steckte meine Schwester in einem Kampf, und das ist verheerend. Es ist eine sehr bestialische Tat“, sagte Jourdin Pauline, Mooneys Schwester und Musikerin. „Viele Dinge ergeben für uns einfach keinen Sinn.“ Die Wohnung der 31-Jährigen sei völlig verwüstet gewesen, als die Polizei sie findet. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Verschiedene Teile des Teppichs waren aufgerissen und der Kühlschrank war verschwunden. Was auch immer in dieser Nacht passierte, war sehr beängstigend und traumatisch“, so Pauline weiter.

Lese-Tipp: RTL-Moderatorin Frauke Ludowig trauert um Supermodel Tatjana Patitz

Außerdem besonders tragisch: Das Model war offenbar im zweiten Monat schwanger! Das hatte Pauline dem People Magazine bereits Anfang des Monats gesagt: „Sie war super aufgeregt und ich wusste, dass sie unbedingt ein Kind wollte. Darüber hat sie immer gesprochen.“ Doch wie es sich anfühlt, Mutter zu sein, sollte Mooney nie erfahren.

Festnahmen hat es im Zusammenhang mit dem Schock-Mord bislang nicht gegeben. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter. Pauline und andere Angehörige müssen die quälende Ungewissheit noch weiter ertragen. (jak)