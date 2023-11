Loriot-Festwochen: Ausstellung ein Fall für die Stasi

Selbst die Stasi interessierte sich für Loriot. Seine Geburtsstadt Brandenburg an der Havel lässt zum 100. Geburtstag des Humoristen alte Erinnerungen wieder aufleben - auch an die DDR-Zeit.

Ausgerechnet kurz vor dem 100. Geburtstag von Loriot fehlt das Knollennasenmännchen? Die Stadt Brandenburg an der Havel hatte das Markenzeichen des großen Humoristen zum Schutz vor Kälte und Schnee schon mal im Bauhof eingemottet. Aber das darf nicht sein, wie Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) jetzt entschied. Und so komme die berühmte Figur mit der großen Knollennase samt Bank doch wieder an ihren Platz am Altstädtischen Markt - rechtzeitig zur Loriot-Festwoche.

Brandenburg an der Havel, wo Vicco von Bülow am 12. November geboren wurde, will seinen Ehrenbürger an diesem Sonntag und in den folgenden Monaten feiern. Nicht nur die bekannten und grotesk-komischen Dialoge in Sketchen und Filmen wie Herren im Bad oder Die Nudel gehören selbstverständlich zur Hommage. Es gibt auch neue Theaterinszenierungen, Lesungen, Cartoons. Auch Erinnerungen an Begegnungen mit dem bekannten Karikaturisten und Schauspieler sollen in einer Ausstellung wieder aufleben.

Bei vielen Brandenburgerinnen und Brandenburgern gibt es vor allem eine emotionale Verbundenheit zu Loriot, weil sein Humor respektvoll, er nahbar und authentisch und auch sein Bekenntnis zu seiner Heimatstadt echt war, sagte Oberbürgermeister Scheller. Auch Susanne von Bülow, eine Tochter von Loriot, sei der Stadt sehr verbunden. Sie wolle den Geburtstag bei ihrer Mutter am Starnberger See verbringen, aber Ende November nach Brandenburg/Havel kommen, so Scheller.