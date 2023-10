Lord Charming gewinnt Preis der Deutschen Einheit

Mehr zum Thema

Eisbären Berlin siegen mit 8:2 bei den Iserlohn Roosters Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Am Dienstagnachmittag gewannen die Hauptstädter bei den Iserlohn Roosters mit 8:2 (4:1, 3:0, 1:1). Zach Boychuk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Morgan Ellis, Kai Wissmann, Patrice Cormier, Manuel Wiederer, Yannick Veilleux und Frederik Tiffels für die Berliner, die sich den klaren Erfolg mit einer starken Vorstellung verdienten.

Spandaus Wasserball-Männer zum 18. Mal Supercup-Sieger Die Wasserball-Männer von Spandau 04 haben zum 18. Mal den DSV-Supercup gewonnen. Im Duell des Meisters gegen Pokalsieger Waspo 98 Hannover entwickelte sich am Dienstag in der Schöneberger Schwimmhalle ein ausgeglichener und spannender Zweikampf, den Spandau mit 12:11 (3:4,2:2,4:1,3:4) für sich entschied.