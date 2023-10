Lokomotive eines Arbeitszugs brannte

Mehr zum Thema

Bayern mit Kimmich und Goretzka bei Mainz 05 Rekordchampion FC Bayern München kann im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 wieder mit den beiden Nationalspielern Joshua Kimmich und Leon Goretzka antreten. Kimmich war nach einem grippalen Infekt mit Fieber wieder einsatzbereit. Mittelfeldspieler Goretzka hatte beim Länderspiel gegen Mexiko (2:2) eine Risswunde am Knöchel erlitten.

Bayern bleiben an Bayer dran: 3:1 in Mainz Nach Siegen von Leverkusen und Stuttgart ist der FC Bayern in Mainz gefordert. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gibt die passende Antwort.