Lokführer wollen streiken: Massive Zugausfälle erwartet

Reeperbahn: Plädoyers im Prozess um Mordversuch verschoben Im Prozess um einen versuchten Mord in einem Schnellimbiss auf der Reeperbahn sind die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung verschoben worden. Sie werden nun doch nicht am morgigen Donnerstag gehalten, wie das Landgericht am Mittwochnachmittag mitteilte. Neuer Termin dafür ist der 22. November. Wenn die Zeit reicht, will die Strafkammer am Landgericht an diesem Tag auch das Urteil verkünden.