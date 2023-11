Lokführer-Warnstreik: Viele Zugausfälle in Hamburg erwartet

Wer mit der Bahn zur Arbeit fährt, wird am Donnerstag wesentlich mehr Zeit für seinen Weg brauchen. Wegen des angekündigten Warnstreik der Lokführer werden in Hamburg nur wenige S-Bahnen fahren.

Wegen des Warnstreiks der Lokführer ab Mittwochabend müssen sich Fahrgäste auch in Hamburg und Schleswig-Holstein auf starke Einschränkungen einstellen. Bereits ab 20.00 Uhr werde es zu Zugausfällen auf allen S-Bahn-Linien kommen, ab 22.00 Uhr werde der Betrieb ganz eingestellt, teilte die Deutsche Bahn mit. Am Donnerstag werde die S-Bahn versuchen, nach einem Notfahrplan zu fahren. Auch nach dem Ende des Warnstreiks am Donnerstag um 18.00 Uhr werde es noch Zugausfälle geben. Auch im Fern- und Regionalverkehr müsse das Angebot stark eingeschränkt werden. Für den Fernverkehr ist ebenfalls ein Notfahrplan vorgesehen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn verhandeln seit vergangenem Donnerstag über einen neuen Tarifvertrag. Kurz vor der zweiten Verhandlungsrunde am Donnerstag hat die GDL überraschend zu einem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die Arbeit niederlegen sollen unter anderen Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattbeschäftigte und Fahrdienstleiter.

Die Hamburger S-Bahn soll auf der Linie S1 zwischen Wedel und Blankenese sowie Blankenese und Poppenbüttel im Pendelbetrieb verkehren. Auch zwischen Ohlsdorf und Airport sollen Züge fahren. Auf der S3 pendeln die Bahnen zwischen Pinneberg und Neugraben sowie zwischen Neugraben und Stade. Die S21 verkehrt zwischen Aumühle und Altona. Allerdings fahren die Züge nicht im gewohnten Takt. Aufgrund der noch unklaren Situation werden die Fahrzeiten in den Auskunftsmedien (DB & hvv) nur kurzfristig abrufbar sein, teilte die Deutsche Bahn mit. Eine Bahnsprecherin riet, möglichst im Homeoffice zu arbeiten.

Die Hamburger Hochbahn will einige U-Bahn- und Buslinien verstärken. Wir können das sicherlich nicht auffangen, auch nicht ansatzweise, aber wir werden - im Rahmen unserer Möglichkeiten - gezielt Maßnahmen ergreifen, sagte Unternehmenssprecher Christoph Kreienbaum. Auf der Linie U4 sollen zwischen Rauhes Haus und Elbbrücken den ganzen Tag Langzüge fahren. Auf der U3 werden Verstärkerzüge eingesetzt. Die Buslinie 13 (Kirchdorf-Süd - S-Bahn Veddel) wird bis zu den Elbbrücken verlängert, nach Möglichkeit im Fünf-Minuten-Takt.

Auch im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein will die Bahn ein Mindestfahrplanangebot aufrechterhalten. Der Autozug nach Sylt des privaten Betreibers RDC Deutschland fahre planmäßig, teilte eine Unternehmenssprecherin mit.

Zahlreiche Reisende wollen auf Busse oder Mietwagen umsteigen. Wir sehen durch den angekündigten Streik sowohl bei FlixBus als auch bei FlixTrain eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Tickets, sagte ein Sprecher der Fernbus- und Bahnplattform Flix in München der Deutschen Presse-Agentur. Wir haben aber genug Kapazitäten, so dass DB-Reisende auch kurzfristig noch auf unsere Angebote umsteigen können. Bei Bedarf würden zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt, berichtete der Sprecher. FlixTrain ist vom Streik nicht betroffen und verkehrt wie gewohnt.

Auch Mietwagen werden gut gebucht. Wir erleben aktuell eine hohe Nachfrage bei Europcar, teilte Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group in Deutschland, auf Anfrage in Hamburg mit. Da parallel im Norden und Westen große Messen stattfinden, sind insbesondere dort die Verfügbarkeiten knapp.