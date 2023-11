Lohnsteigerung in zwei Schritten bis Ende 2025

Bei der Nordkirche steigen die Löhne und Gehälter in den kommenden zwei Jahren. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem „sehr guten Paket“ nach langen Verhandlungen.

Die rund 21.000 Beschäftigten der Nordkirche in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg bekommen 2024 und 2025 in zwei Schritten mehr Lohn und Gehalt. Das Plus werde mindestens 340 Euro betragen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. Außerdem erhalten die Beschäftigten im Januar eine Inflationsausgleichszahlung von netto 3000 Euro, wie es hieß.

Vereinbart sei ein Lohnplus von 6,5 Prozent ab 1. Juli 2024 und von weiteren 5,5 Prozent ab 1. Juli 2025. Der Tarifvertrag habe eine Laufzeit von 24 Monaten bis Ende 2025. Vom Abschluss profitierten die kirchlichen Beschäftigten. Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sollen sich die Gehälter den Angaben zufolge an denen des öffentlichen Dienstes orientieren.

Verdi-Verhandlungsführer Christian Wölm bezeichnete den Abschluss nach mehrere Verhandlungsrunden als sehr gutes Paket. Damit werde der Inflation und dem Fachkräftemangel Rechnung getragen. Ziel sei gewesen, das Volumen der Tarifsteigerung im Öffentlichen Dienst abzubilden. Dies sei gelungen.

Wölm betonte, dass der Abschluss erstmals auch für die Beschäftigten der Nordkirche in Mecklenburg-Vorpommern gelte. Sie seien seit Sommer im Tarifvertrag für kirchlich Beschäftigte in der Nordkirche.