Lob für Frankfurts Grahl: Keine Prognose bei Trapp

Mehr zum Thema

TSG-Coach Matarazzo kritisiert Defensivarbeit Trainer Pellegrino Matarazzo von der TSG 1899 Hoffenheim hat die Defensivarbeit seiner Mannschaft nach der 1:3 (1:3)-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt deutlich kritisiert. Wir haben uns durch individuelle Fehler selbst gekillt, sagte der 45-Jährige nach der Partie in der Fußball-Bundesliga am Samstag.

Auswärtssieg: Eintracht jubelt nach wildem Start bei der TSG Frankfurt siegt auch ohne Mario Götze und Kevin Trapp erstmals in dieser Saison in der Fremde. Beim 3:1 gegen Hoffenheim stehen auch die Torhüter im Fokus - und bereiten sogar selbst Treffer vor.