Lob an Guirassy und Boniface: „Es gibt wenig Gegenmittel“

Eisenstange von Spielgerät fällt auf Mädchen Eine mehr als drei Meter lange Eisenstange ist in Oberfranken von einem Spielgerät auf eine Neunjährige gefallen und hat sie schwer verletzt. Die Neunjährige habe mit einer Freundin an einer Hochwippe auf einem Spielplatz in Altendorf (Landkreis Bamberg) gespielt, als sich eine Schraube gelöst habe, die Stange herabgefallen sei und das Kind am Kopf getroffen habe, teilte die Polizei am Freitag mit.