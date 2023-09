Lkw-Werk: Wörth sieht sich für Herausforderungen gewappnet

Mehr zum Thema

Gabi Schupp wird Vorstandsvorsitzende bei Villeroy & Boch Der Keramikhersteller Villeroy & Boch bekommt Anfang kommenden Jahres mit Gabi Schupp eine Vorstandsvorsitzende. Der Aufsichtsrat habe sie am Dienstag für den Posten bestellt, teilte das Unternehmen in Mettlach mit. Schupp wird die Nachfolge von Vorstandschef Frank Göring antreten.