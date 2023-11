Lkw weicht aus und fährt in Baustelle: Verursacher flieht

Mehr zum Thema

Frontalzusammenstoß im Vogtlandkreis - Zwei Verletzte Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Vogtlandkreis ist ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer sei am Mittwochmorgen auf regennasser Straße in einer Rechtskurve in Lengenfeld in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Daraufhin sei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 45-jährigen Frau gekommen.

Gegen Baum geprallt - 43-Jähriger schwer verletzt Ein 43-Jähriger ist mit seinem Auto in Crimmitschau im Landkreis Zwickau gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochnachmittag in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Durch den Aufprall wurde der 43-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzug geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.