Lkw rast in Baustelle: A6 Richtung Frankfurt gesperrt

Infolge eines schweren Lastwagenunfalls ist die A6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und Viernheim in Richtung Frankfurt gesperrt worden. Der Lkw war am Mittwochabend in eine abgesperrte Baustelle gerast, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, zudem erlitt ein Arbeiter auf der Baustelle leichte Verletzungen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.