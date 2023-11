Lkw prallt gegen Baum: Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Kurschus-Rücktritt Thema bei Herbstsynode in Bielefeld Eigentlich sollte es um die Finanzen der Evangelischen Kirche von Westfalen gehen. Jetzt steht eine Personalie im Raum. Über den Rücktritt von Annette Kurschus soll bei der Herbstsynode in Bielefeld zumindest geredet werden.