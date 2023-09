LKW-Fahrer stirbt nach Auffahrunfall auf A9: Vollsperrung

Mehr zum Thema

Apothekerschaft: Bundesgesundheitsminister verkennt Lage Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verkennt aus Sicht des Sächsischen Apothekerverbandes die mittlerweile dramatische Versorgungslage in Deutschland. Das zeigten Lauterbachs Ideen für eine umfassende Strukturänderung der Arzneimittelversorgung, die realitätsfern seien, sagte der Vorsitzende Thomas Dittrich am Mittwoch laut Mitteilung zum Deutschen Apothekertag. Statt die Ursachen der Probleme anzugehen, sollten bewährte und vor allem hoch effizient arbeitende Strukturen vor Ort zu Lasten der Patienten erheblich geschwächt werden.

„Nicht mehr im Kampfmodus“: Thielemann folgt auf Barenboim Seit der Erkrankung von Daniel Barenboim wird sein Name genannt. Nun wird der Dirigent Christian Thielemann Generalmusikdirektor an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Doch es gibt Hindernisse.