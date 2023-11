Lkw Fahrer bei Unfall im Landkreis Nordsachsen gestorben

Mehr zum Thema

RTL

Schuster will rasche Einführung der Bezahlkarte für Sachsen Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber möglichst rasch umsetzen. Ich suche gerade Partner, die mitmachen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Landtag in Dresden. Schuster nannte es befremdlich, dass die Bundesregierung die Einführung einer solchen Bezahlkarte nicht zentral koordiniere. Das müssen die Länder jetzt irgendwie selbst machen. Schuster forderte zudem, die vereinbarten Maßnahmen von Bund uns Ländern zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen schnell umzusetzen. Es gebe zu viele Prüfaufträge in dem Beschluss. Wir müssen jetzt machen und nicht prüfen, weil wir Druck haben.

Waldbrand in Böhmischer Schweiz: Verdächtiger angeklagt Rund eineinviertel Jahre nach einer Waldbrandkatastrophe im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Brandstifter erhoben. Ihm werde Gemeingefährdung und Sachbeschädigung vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Behörde in Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Gemeingefährdung macht sich strafbar, wer eine Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß herbeiführt. Das Gesetzbuch sieht dafür Haftstrafen von drei bis acht Jahren, in besonders schweren Fällen von bis zu 15 Jahren vor.