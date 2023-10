Lkw erfasst Fußgängerin vor Tankstelle - 89-Jährige stirbt

Mehr zum Thema

Israel-Flaggen in Recklinghausen und in Witten gestohlen In Recklinghausen und in Witten sind israelische Flaggen von öffentlichen Plätzen gestohlen worden. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm in beiden Fällen die Ermittlungen, wie die jeweiligen Polizeidienststellen am Freitag mitteilten. In Recklinghausen hatten demnach Beamte, die am Donnerstagabend aus anderen Gründen am Vorplatz des Rathauses waren, bemerkt, dass die Flagge dort fehlte.