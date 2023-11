Lkw-Brand auf Autobahnbrücke bei Bad Hersfeld

Mehr zum Thema

Auffahrunfall mit drei Verletzten auf der Autobahn Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall in einem Stau. In dem einen Auto befanden sich zwei Frauen, von denen eine schwerer verletzt wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Die andere Frau und der Fahrer eines Kleintransporters erlitten leichte Verletzungen.

Arbeitslosenzahlen für November in Hessen erwartet Nach einer ausgebliebenen Herbstbelebung berichtet die Arbeitsagentur an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) über die weitere Entwicklung am hessischen Arbeitsmarkt im November. Im Vormonat stagnierte die Arbeitslosenquote bei 5,3 Prozent. Zum Oktober-Stichtag waren 183.547 Menschen in Hessen arbeitslos gemeldet. Direktionsleiter Frank Martin hatte zugleich auf die steigende Zahl sozialversicherungspflichtiger Jobs hingewiesen, die seiner Aussage nach die solide Grundverfassung des hessischen Arbeitsmarkts belegte.