Lkw-Anhänger kippt um: 100 000 Euro Schaden

Bei einem Lkw-Unfall in der Oberpfalz ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Ein 27 Jahre alter Lastwagenfahrer geriet am Freitag bei Hahnbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) mit seinem Gespann ins Schleudern, wodurch der Lkw-Anhänger in den Straßengraben kippte. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der Lastwagen erst einige Meter weiter zum Stehen und riss dabei die Deichsel des Anhängers heraus. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Straße blieb zur Bergung des Anhängers etwa vier Stunden gesperrt.